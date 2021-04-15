تنشر وزارة التربية رابط النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية / للصف السادس الابتدائي / ميسان ، للعام الدراسي 2020- 2021.
https://drive.google.com/file/d/18hQmw18CggE7lqqp_Xj8Mgc700w-EZ8K/view?usp=sharing
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