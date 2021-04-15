2021/04/15 | 12:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “تقدم” أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق، لليوم الخميس.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148,250

سعر شراء الدولار 147,250

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 119,80 دولار

100 باوند 137,90 دولار

100 دولار 805,33 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1747,84$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 66,60 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 63,13 دولار

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