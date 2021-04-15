الحكومة تعلن اكمال التزامات اجراء الانتخابات

2021/04/15 | 12:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عبدالحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء الاتحادي لشؤون الانتخابات اكمال الالتزامات الخاصة باجراء الانتخابات.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الهنداوي اليوم الخميس، ان "جميع الالتزامات الخاصة بإجراء الانتخابات سواء من الناحية القانونية أو اللوجستية تحققت"، لافتاً إلى أن "مفوضية الانتخابات أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وأضاف أن "مجلس النواب أكمل التشريعات القانونية الخاصة بالمحكمة الاتحادية وحلّ المجلس، فضلاً عن إرسال رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات"، مؤكداً أن "كل الأمور تسير نحو إجراء الانتخابات في موعدها".

وأشار إلى إن "الانتخابات ستجرى في يوم واحد في جميع مناطق البلاد ولا تأجيل لأي منطقة".

PUKmedia / عن واع

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