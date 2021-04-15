انفجار يوقع قتلى وجرحى في السليمانية وNRT ينفرد بالتفاصيل

2021/04/15 | 12:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تسبب انفجار، داخل معمل للحديد في محافظة السليمانية، الخميس، باصابة ومقتل 4 اشخاص.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (15 نيسان 2021)، ان "انفجارا حدث داخل معمل للحديد في منطقة تانجرو اثناء قيام العمال بعزل (حديد الخردة) الذي يتم جلبه من محافظات الجنوب".

واضاف المصدر ان "الانفجار تسببت به مخلفات حربية تعود للحرب العراقية – الايرانية، ما ادى الى مقتل عامل واصابة 3 اخرين، تم نقلهم للمستشفى من اجل تلقي العلاج اللازم".

واشار الى ان "العمال هم من اهالي محافظة صلاح الدين وتربطهم صلة قرابة".

ولم يصدر اي بيان حول طبيعة الحادث من قبل الجهات المعنية حتى اللحظة.

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