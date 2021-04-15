شرطة صلاح الدين: القبض على 11 مطلوبا للقضاء بعمليات امنية متفرقة

2021/04/15 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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شرعت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بحملة تفتيش واسعه لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء في المحافظة

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الحملة أسفرت القبض على(11) متهما بمواد قانونية مختلفة في عموم اقضية المحافظة".



واضاف البيان ان "قسم الشرطة النهرية وأثناء تسيير دوريات في نهر دجلة تمكن من العثور على أجهزة نتل عدد (2)، وتمت مصادرتها".



وتابع ان "مكافحة المخدرات في قضاء تكريت والدور قامت بحملة تفتيش بحثا عن المطلوبين وتوزيع البروشرات على المواطنين والعجلات والتثقيف عن المخاطر الناجمة عن هذه الآفة الخطيرة".

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