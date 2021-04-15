الاستخبارات: القبض على احد الارهابيين بالعاصمة بغداد

2021/04/15 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على احد الإرهابيين بالعاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية أكدت تواجد احد الإرهابيين في احد أحياء منطقة الدورة جنوبي بغداد، حيث تم على اثر تلك المعلومة التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد وشروع مفارز من شعبة استخبارات الفرقة ١٧ واستخبارات الفوج الأول لواء المشاة ٢٣ واستخبارات مكافحة إرهاب الدورة بالتحرك نحو الهدف وتتمكن من ألقاء القبض عليه في المنطقة المذكورة".



واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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