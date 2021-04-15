بالفيديو.. رياض محرز ينقذ “مانشيستر سيتي” من الإقصاء و يهديه بطاقة النصف نهائي

2021/04/15 | 12:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة تألق النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشيستر سيتي الانجليزي، مساء أمس الأربعاء، في مباراة ربع نهائي إياب لرابطة أبطال أوروبا ضد فريق بوروسيا دور تموند الألماني.وساهم رياض محرز بشكل […]

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رياض محرز ينقذ “مانشيستر سيتي” من الإقصاء و يهديه بطاقة النصف نهائي المركز الخبري الوطني.

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