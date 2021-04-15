وزير الصحة العراقي يحذر من ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا وحصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي

2021/04/15 | 12:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذَّرت وزارة الصحة والبيئة من ارتفاع الإصابات المسجلة يومياً بالجائحة قد يؤدي لظهور سلالات جديدة وحصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي.وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في تصريحات صحفية: إنَّ ارتفاع الإصابات ووصولها إلى عتبة 8 آلاف يوميا نتيجة … Readmore

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