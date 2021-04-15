الكاظمي يوجه بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات على مطار اربيل

2021/04/15 | 12:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في أربيل، مشيراً إلى أن “أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها”.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان … Readmore

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