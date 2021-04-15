المخابرات الاميركية تحدد روايتها حول نشوء وانتقال كورونا

2021/04/15 | 12:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هينز أن أجهزة المخابرات في بلادها لا تعرف بالضبط متى أو كيف تم نقل كوفيد -19 في البداية.

ولفتت المخابرات الأمريكية إلى فرضيتين الأولى أن الفيروس ظهر من اتصال بشري بحيوانات مصابة، أو نتيجة حادث مخبري.

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الأمريكية أنها تدرس فرضيات تؤكد ظهور فيروس كورونا المستجد في مختبر بمدينة ووهان الصينية، وتنوي إثبات صحتها.

من جانبها، أكدت السلطات الصينية مرات عديدة، أنها تلتزم منذ البداية بموقف منفتح ومسؤول بخصوص نشر البيانات حول وباء فيروس كورونا.

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