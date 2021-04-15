السفير البريطاني يدين هجومي أربيل وبعشيقة: مستمرون بدعم العراق

2021/04/15 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

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أدان السفير البريطاني لدى بغداد، ستيفن هاكي، اليوم الخميس، الهجوم على مركز قوات التحالف الدولي في مطار أربيل.

وقال هاكي في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، "ادين بشدة الهجمات ضد اربيل وبعشيقة، حيث أن مثل هذه الهجمات تبث الرعب فقط وتؤذي العراقيين، كما لن يكون العراق مستقراً ومزدهراً طالما تعمل الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة".

وأضاف، "ستواصل بريطانيا دعم قوات الأمن في العراق وفي اقليم كردستان في جهودهم لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة الجناة".

وتعرض مركز قوات التحالف الدولي في مطار أربيل، أمس الأربعاء، إلى هجوم بطائرة مسيرة ملغومة.

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