بيان جديد من مصرف الرشيد يحدد سعر وقسط الشقة 100 متر في بسماية

2021/04/15 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مصرف الرشيد، الخميس (15 نيسان 2021)، بياناً بشأن السعر والقسط الشهري للشقة 100 متر في مجمع بسماية السكني.

وقال المثرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القيمة الكلية لمساحة 100 متر 75.600.000 مليون دينار والقسط الشهري مع الفائدة 340،578 الف دينار".

وأشار إلى أن "مصرف الرشيد سيقوم بنشر المبلغ والفائدة للمساحات الاخرى في وقت لاحق".

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