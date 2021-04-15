النفط تبحث مع شركات اميركية شراء حصة اكسون موبيل بحقل غرب القرنة

2021/04/15 | 12:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، انها بحثت مع شركات اميركية شراء حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة /1.

وقال المكتب الاعلامي بالوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الوزارة تتدارس مع شركات امريكية امكانية شراء حصة شركة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة /1 بمحافظة البصرة".

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