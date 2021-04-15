دراسة: 3 بالمئة فقط من أراضي الكوكب

2021/04/15 | 12:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت دراسة أسترالية إلى أن 3 بالمئة فقط من أراضي العالم لا تزال سليمة بيئيًا مع وجود مجموعات تضم حيواناتها الأصلية وموائلها غير المضطربة، وفقا لما ذكرت صحيفة " الغارديان".

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