بريطانيا تدين الاعتداءات على أربيل وبعشيقة

2021/04/15 | 12:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ادان السفير البريطاني ستيفن هايكي، القصف الذي استهدف مدينتي أربيل وبعشيقة.

وقال هايكي في تغريدة له على “تويتر”، “أدين بشدة الاعتداءات على أربيل وبعشيقة، مثل هذه الهجمات تنشر الرعب فقط وتؤذي العراقيين”.

واضاف “لن تكون مستقرة ومزدهرة ما دامت الجماعات المسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة ستدعم قوات الأمن العراقية إقليم كردستان لمنع الهجمات ضمان المساءلة”.

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