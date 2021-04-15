ضبط 4 حاويات تحتوي عجلات دون الموديل ودراجات نارية معدة للتهريب في البصرة

2021/04/15 | 12:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، ضبط 4 حاويات تحتوي عجلات دون الموديل ودراجات نارية معدة للتهريب.

وذكرت الهيأة في بيان أن “منفذ ميناء أم قصر الأوسط واستنادا للمعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، أحبط محاولة تهريب 3 حاويات تحتوي على عجلات دون الموديل عدد (3) لا يسمح باستيرادها ودراجات نارية مستعملة مخالفة لضوابط الاستيراد”.

وأضافت أن “منفذ ميناء ام الشمالي تمكن من ضبط حاوية تحتوي على دراجات نارية وهوائية مستعملة، وتم تنظيم محضر اصولي بالمضبوطات لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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