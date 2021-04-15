2021/04/15 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن مباشرة الشركات النفطية بتنفيذ الاجراءات الادارية لمباشرة (1450 )من خريجي المعاهد النفطية والانخراط في العمل بالشركات النفطية التي تم توزيعهم عليها خلال شهر رمضان.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباشرة (1450) من خريجي المعاهد النفطية خلال رمضان المركز الخبري الوطني.

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