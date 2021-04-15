طارق حرب: لا يجوز تأجيل الانتخابات في محافظة لوحدها

2021/04/15 | 12:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني طارق حرب عدم جواز تأجيل الانتخابات في اي منطقة او محافظة ، واصفا الانتخابات المبكرة المقرر اجراءها في 10/10/2021 بالمعركة المصيرية.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس، ان الانتخابات وبمجرد صدور المرسوم الجمهوري باجرائها باتت امرا محتوما، مبينا انه لا يمكن تأجيل اجراء الانتخابات في اي منطقة او محافظة ويجب ان تجرى في جميع الدوائر الانتخابية في وقت واحد، مبينا انه قد يتم تأجيلها في قرية او محطة انتخابية لكن لا يمكن تأجيلها على مستوى محافظة ودوائر انتخابية.

وأضاف الخبير القانوني ان هذه الانتخابات معركة مصيرية ولابد من المشاركة فيها لاحداث التغيير، داعيا القوى الكوردستانية الى حث الناخبين الكورد على المشاركة فيها، كما حث الناخبين في وسط وجنوب العراق على المشاركة بشكل كبير لاحداث ما يصبون اليه من تغيير.

PUKmedia / فائق إيزدي

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