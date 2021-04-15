تحالف الفتح يحمل الحكومة امرا.. ويدعوها لوقف الارباك الأمني!

2021/04/15 | 12:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حمل تحالف الفتح، الخميس، الحكومة العراقية مسؤولية انهاء التواجد الاميركي داخل اراضي البلاد، مؤكدا ان هذا الامر ما زال يسبب ارباك للملف الأمني.

وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في تصريح لـ NRT عربية (15 نيسان 2021) ان "الحكومة الحالية مطالبة بانهاء الوجود الاميركي والتركيز على الملف الامني"، مبينا ان "اخراج هذه القوات سيثبت الامن والاستقرار في البلاد".

وأضاف البلداوي ان "مجلس النواب قال كلمته وصوت على انهاء التواجد الاجنبي في البلاد، واليوم فان الحكومة تتحمل مسؤولية التنفيذ لهذا القرار والاسراع به من اجل تحقيق مطلب الشعب العراقي".

وأوضح البلداوي ان "اميركا تسعى لابقاء قواتها في العراق لاطول فترة ممكنة، حيث ان هذا البقاء يعني المزيد من الانتهاكات بحق القوات الامنية والحشد الشعبي، فضلا عن الارباك الامني الذي تسببه".

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