أول تعليق لزيدان بعد إطاحة بليفربول في دوري الابطال

2021/04/15 | 12:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعرب مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.وتأهل الريال بعد تعادله السلبي أمام مضيفه ليفربول، أمس الأربعاء، مستفيدا من فوزه ذهابا على ملعبه 3-1.وعلق زيدان بعد المباراة على تأهل فريقه قائلا: “عانينا وكنا نعرف أننا سنعاني (أمام ليفربول)، […]

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