النفط تبحث مع شركات امريكية شراء حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة /1

2021/04/15 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بحثت وزارة النفط، اليوم الخميس، مع شركات امريكية لشراء حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة /1.وقال المكتب الاعلامي لوزارة النفط في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “وزارة النفط […]

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