المحكمة ترد طلب تبرئة المتّهم الرئيسي في قضية مقتل جورج فلويد

2021/04/15 | 12:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّت المحكمة التي تنظر في قضية مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد الأربعاء طلبا قدّمه فريق الدفاع لتبرئة المتّهم الرئيسي الشرطي السابق ديريك شوفين الذي يواجه تهم قتل من الدرجتين الثانية والثالثة.وطُرد شوفين من الشرطة بعد نشر فيديو يظهر فيه … Readmore

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