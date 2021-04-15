مدرب الحدود: نحتاج الى ثورة حقيقية اذا اردنا البقاء في الدوري الممتاز

2021/04/15 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد مدرب فريق الحدود عمار حسين :" ان جميع المباريات المتبقية من منافسات الدوري هي حاسمة ونقاطها ستكون مؤثر بمصير الفريق لتحديد بقائه في الدوري الممتاز.وقال حسين للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان الفريق فقد في المباراة الماضية فرصة تحسين موقعه في لائحة الترتيب بعد ان اضعنا فرصة الفوز أمام القاسم وتقدمنا بهدفين دون رد حتى الدقائق العشر الأخيرة ، ومن اخطاء فردية حقق القاسم هدفي التعادل ، وبالتالي نحتاج إلى ثورة حقيقية فيما لو اردنا البقاء في الدوري الممتاز ".واشار الى :" ان مواجهة الديوانية يوم غد في ملعبه ، ستكون صعبة في ظل غياب مهاجمي الفريق المحترف عبد الله كوفي وهداف الفريق منار طه لتراكم البطاقات ، وبالتالي ستكون خياراتنا في الخط الامامي معقدة".واضاف :" رغم ذلك سندخل المباراة بشعار الفوز وخطف النقاط الثلاث لان المراحل المتبقية ستكون حاسمة لفريقنا ووضعنا في لائحة الترتيب يحتم علينا التفكير بالنقاط الثلاث دون اي خيار ".يشار الى :" ان الحدود يحتل المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة ، فيما يحتل الديوانية المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة./انتهى

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