الفحوصات تؤكد سلامة نجم الجوية ايمن حسين

2021/04/15 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد الجهاز الطبي لفريق القوة الجوية سلامة اللاعب ايمن حسين الذي تعرض لاصابة على مستوى الوجه بعد تصادمه مع لاعب الشارقة الاماراتي شاهين عبد الله في افتتاح مشاركة الفريق في دوري ابطال آسيا.وقال معالج الفريق سعدي هتاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان اللاعب ايمن حسين سيكون جاهزا للمباراة المقبلة امام باختكور الاوزبكي يوم السبت المقبل"، مبينا :" ان الاصابة التي تعرض لها كدمة بسيطة في الوجه وهو الآن بصحة جيدة وقادر على خوض المباراة المقبلة ".يشار الى ان فريق القوة الجوية خسر مباراته الاولى امام الشارقة بهدف دون رد./انتهى

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