الأمن النيابية تحدد مسار الطائرة المسيرة التي أستهدفت مطار أربيل

2021/04/15 | 12:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، عن معلومات أولية بشأن استهداف يوم أمس لمطار أربيل الدولي.وقال عضو اللجنة.بدر الزيادي، في تصريح خاص “للمركز الخبري الوطني”، إن “الطائرة المسيرة […]

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