2021/04/15 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة تقدم عضو مجلس النواب المصري النائب محمد عبد الله زين الدين، بطلب إحاطة موجه لوزيري الثقافة والطيران ضد الفنان محمد رمضان.وطالب البرلماني المصري نقابة الممثلين باتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان المصري يسعى خلف الفنان محمد رمضان المركز الخبري الوطني.

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