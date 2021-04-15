الرئيس الصيني يشارك في قمة عبر الانترنت مع فرنسا وألمانيا بشأن المناخ

2021/04/15 | 12:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة مع فرنسا وألمانيا في قمة بشأن المناخ عبر الانترنت “بدعوة من إيمانويل ماكرون”، على ما أعلنت الخميس الناطقة باسم وزارة الخارجية.ويعقد هذا الاجتماع الذي لم يعلن عنه من قبل خلال زيارة الموفد الأميركي … Readmore

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