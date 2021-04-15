رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد ضرورة “مغادرة جميع الميليشيات” الأجنبية

2021/04/15 | 12:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي خلال زيارته اليونان الأربعاء بذل “كلّ الجهود الممكنة” من أجل “مغادرة جميع الميليشيات” الأجنبية بلاده.وقال المنفي خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس “سنبذل كل الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال (ليبيا) … Readmore

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