ما الذى يجعل استاذ جامعى، يسرق؟! الدكتور جهاد عوده، نموذجاً. - سعيد علام

2021/04/15 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام اذا ما كانت الجامعة هى عقل المجتمع، فاذا ما خربت، فماذا تبقى للمجتمع؟!اذا ما سرق استاذ الجامعة، فهذه مصيبة، اما اذا ما سرق فى مجال تخصصه، من من ليس تخصصه، فهذه كارثة!.هذا ما حصل معى، من استاذ ورئيس قسم العلوم السياسية "سابقاً"، بجامعة حلوان، جهاد عوده ..كنت قد نشرت مقال لى على جروب "حوار بدون رقابة"، - عن ان اتفاقية مارس 2015 قد غيرت تصنيف نهر النيل من نهر دولى الى نهر عابر للحدود، ......





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