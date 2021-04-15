2021/04/15 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة امتلاكها ما يكفي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتغطية المواطنين المشمولين بعملية التلقيح، لافتة الى ان ملايين الجرعات ككميات اضافية ستصل الى العراق تباعاً وبشكل اسبوعي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ان تعاطي اللقاح المضاد لكورونا ليس اجبارياً، فيما اوضح ان اعتماد البطاقة التلقيحية لا يعني انها تؤدي غرض البطاقة الوطنية ولكن هناك ظروف ومهن واماكن خاصة تُضطر الوزارة لاتخاذ توجيه حيالها كون احتمالية انتقال العدوى بفيروس كورونا تكون اكبر من خلالها كالسفر او المؤسسات الصحية الخاصة والمولات والمطاعم والمحال العامة وغيرها.

كما نوه البدر الى عزم الوزراة التعاقد على شراء لقاح اخر غير سينوفارم الصيني وفايزر وكذلك غير المخصصة من كوفاكس والبالغة 16 مليون جرعة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيتحول اللقاح اجباريًا لعموم المواطنين و بطاقة اللقاح إلى مستمسك جديد.. الصحة تجيب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيتحول اللقاح اجباريًا لعموم المواطنين و بطاقة اللقاح إلى مستمسك جديد.. الصحة تجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).