عملاقة الصناعة “NVIDIA” تخطط لتغيير عالم الحواسب

2021/04/15 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة أعلنت عملاقة صناعة الشرائح الإلكترونية عن نيتها تطوير جيل جديد من المعالجات سينقل الحواسب إلى عالم أكثر تطورًا.وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة تخطط لتطوير معالجات جديدة تدعى Grace، تعتمد على […]

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