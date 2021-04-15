المستشار المالي لرئيس الوزراء: ديون العراق الداخلية والخارجية قفزت الى 113 مليار دولار

2021/04/15 | 13:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الخميس، إن ديون بلاده الداخلية والخارجية بلغت 113 مليار دولار، تشمل 40 مليار دولار ديوناً معلقة منذ ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته.وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية “واع”: “هناك ديون خارجية … Readmore

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