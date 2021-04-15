النفط تعلن مباشرة 1450 من خريجي المعاهد النفطية

2021/04/15 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس (15 نيسان 2021)، مباشرة الشركات النفطية بتنفيذ الإجراءات الإدارية لمباشرة 1450 من خريجي المعاهد النفطية.وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل أوعز في وقت سابق إلى الشركات النفطية بالإسراع في إصدار الأوامر الإدارية بمباشرة (1450)من خريجي المعاهد النفطية للعام الدراسي (2018 - 2019خلال شهر رمضان المبارك".

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