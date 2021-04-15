مكرم محمد أحمد.. رحيل رئيس اتحاد الصحفيين العرب الأسبق

2021/04/15 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إخبارية، الخميس، بوفاة الصحفي والإعلامي المصري المعروف مكرم محمد أحمد بعد صراع مع المرض، وعن عمر ناهز 85 عاما.

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