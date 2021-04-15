غرب كوردستان يسجل 199 اصابة جديدة بكورونا

2021/04/15 | 13:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس، عن تسجيل 199 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة ماضية، لافتة الى ان الموقف الوبائي كالاتي:

الاصابات الجديدة: 199 " 123 ذكور، 76 اناث" توزعت " 39 الحسكة، 57 قامشلو، 35 ديرك، 4 الدرباسية، 16 كوباني، 23 الرقة، 17 الطبقة، 8 منبج"

الشفاء: 8 حالات شفاء جديدة

واضافت: ان اجمالي الاصابات بفايروس كورونا بلغ 13203 حالة، بضمنها 442 حالة وفاة و1407 حالة شفاء.

PUKmedia عن اعلام الهيئة

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