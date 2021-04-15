العراق يفوز برئاسة اتحاد المقاولين العرب في دورته الثانية

2021/04/15 | 13:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، إن قطاع المقاولات في العراق يعد من القطاعات المهمة والرصينة، والذي يعول عليه الكثير في تحقيق أهداف التنمية.وجاءت تصريحات الوزير، بحسب بيان للوزارة، في رسالة تهنئة إلى رئيس اتحاد المقاولين …

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