النزاهة: صدور حكمين جديدين بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة

2021/04/15 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور

قراري حكم جديدين يقضيان بالسجن مدة سبع

سنوات بحق المدير العام الأسبق للمصرف

العراقي للتجارة TBI؛ بتهمة الإضرار

بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض

حديث

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