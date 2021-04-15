الثاني خلال ساعات .. قصف جديد يطال مواقع الحشد في نينوى

2021/04/15 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، بوقوع قصف جديد

استهداف موقع للحشد الشعبي في نينوى.

وقال المصدر ، إن "قصفاً استهدف نقطة

للواء 30 في الحشد الشعبي، بمنطقة باريما

في سهل نينوى، هو الثاني من نوعه خلال

ساعات".

وأ

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