بالصور:السفير الدنماركي يزور كربلاء ويلتقي بمحافظها

2021/04/15 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل يستقبل السفير الدنماركي ستيج

باولو بيراس في العراق الى محافظة

كربلاء المقدسة

وقال محافظ كربلاء المقدسة المهندس

نصيف جاسم الخطابي اليوم الخميس انه

استقبل السفير الدنماركي والقائم

بأعمال السفارة

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