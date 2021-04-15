الرشيد يعلن تفاصيل جديدة بشأن شقق مجمع بسماية السكني

2021/04/15 | 13:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن شقق مجمع بسماية السكني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن “القيمة الكلية للشقة مساحة (١٠٠)م (٧٥،٦٠٠،٠٠٠) دينار والقسط الشهري مع الفائدة (٣٤٠،٥٧٨) دينار”.واضاف ان “المصرف سيقوم بنشر المبلغ والفائدة للمساحات الاخرى لاحقا”.

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