2021/04/15 | 13:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور حكمين جديدين يقضيان بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة TBI، بتهمة الإضرار بالمال العام.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور حكمين بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة المركز الخبري الوطني.

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