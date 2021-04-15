2021/04/15 | 13:20 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع اصابات كورونا المستجد على مستوى العالم الى 137 مليونا و820 الف اصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/15 | 13:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اصابات كورونا المستجد على مستوى العالم الى 137 مليونا و820 الف اصابة) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اصابات كورونا المستجد على مستوى العالم الى 137 مليونا و820 الف اصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).