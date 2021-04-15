تعرض مواقع للحشد الشعبي الى قصف صاروخي جديد .. شمال الموصل

2021/04/15 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/تعرضت مواقع للحشد الشعبي الى قصف صاروخي جديد شمال الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان مواقع الحشد الشعبي في قرية باريما قرب منطقة الشلالات شمال الموصل ، تعرضت لقصف صاروخي ".ولم يشر المصدر الى وقوع اصابات.وكان احد عناصر الحشد الشعبي اصيب بجروح نتيجة قصف صاروخي ، في احدى قرى ناحية برطلة شرق الموصل ./انتهى

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