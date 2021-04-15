شرطة السليمانية : مصرع شخص واصابة اربعة آخرين في انفجار بمعمل للحديد

2021/04/15 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/لقي شخص مصرعه واصيب اربعة آخرون جراء انفجار وقع بمعمل للحديد في منطقة تانجرو شرقي مدينة السليمانية.وقال سركوت احمد المتحدث باسم شرطة السليمانية :" ان القوات الامنية وصلت الى مكان الانفجار وبدأت التحقيق في الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج"./ انتهى

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