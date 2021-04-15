النفط تتباحث حول بيع حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة /1 لشركات أمريكية

2021/04/15 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط، الخميس، انها بحثت مع شركات اميركية شراء حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة /1.

وقال المكتب الاعلامي في الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتدارس مع شركات امريكية امكانية شراء حصة شركة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة /1 بمحافظة البصرة".

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