الرشيد: تفاصيل جديدة بشأن شقق مجمع بسماية السكني

2021/04/15 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرشيد، الخميس، تفاصيل جديدة بشأن شقق مجمع بسماية السكني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "القيمة الكلية للشقة مساحة (١٠٠)م (٧٥،٦٠٠،٠٠٠) دينار والقسط الشهري مع الفائدة (٣٤٠،٥٧٨) دينار".

واضاف ان "المصرف سيقوم بنشر المبلغ والفائدة للمساحات الاخرى لاحقا".

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