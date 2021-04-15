رغم موافقة بايدن.. مشرعون أميركيون يراجعون صفقة بيع أسلحة للإمارات

2021/04/15 | 13:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، إنها قلقة بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن المضي قدما في بيع أسلحة للإمارات، مبينة أن اعضاء اللجنة سيراجعون الصفقة.

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