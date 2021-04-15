مجلس لإدارة القطاع الخاص في العراق.. التخطيط تتحدث عن الأهداف

2021/04/15 | 13:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حدد وزير التخطيط خالد بتال نجم، اليوم الخميس، أهداف تشكيل مجلس إدارة القطاع الخاص، فيما دعا ممثلي القطاع الخاص الى ايلاء هذا المجلس اهتماما خاصا.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ان “المجلس المؤقت لإدارة القطاع الخاص، عقد اليوم، اجتماعه الثاني، برئاسة وزير التخطيط خالد بتال النجم، وحضور ممثلي الاتحادات والنقابات وعدد من رجال وسيدات الاعمال، فضلا عن ممثلي الجهات الحكومية”.

واكد الوزير خلال الاجتماع، ان “تشكيل مجلس ادارة القطاع الخاص، يمثل الخطوة الاولى على الطريق الصحيح، باتجاه، منح القطاع الخاص قيادة وريادة التنمية في العراق”، مشيرا الى ان “دور هذا المجلس سيكون مؤقتا، لحين تشكيل المجلس الدائمي، بعد تهيئة جميع المتطلبات التشريعية والقانونية والادارية”.

واضاف ان “وجود سوق حر في العراق، يتطلب وجود قطاع خاص، يمتلك القدرة والمرونة الكافية، لادارة هذا السوق، وفقا للسياسات التنموية التي تضعها الحكومة”، لافتا الى ان “عمل مجلس ادارة القطاع الخاص سيكون مرتبطا بالمجلس الوزاري الاقتصادي، وهذا سيسهم في رسم سياسات اقتصادية متكاملة”.

واكد وزير التخطيط ان “مجلس ادارة القطاع الخاص يهدف الى تعزيز فرص الشركات ومؤسسات الاعمال في الحصول على التمويل، فضلا عن تعزيز دور الجهات الرقابية في تطبيق معايير الجودة ومنح التراخيص، بالاضافة الى الاشراف على ادارة وتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص، والتنسيق مع المنظمات والوكالات التنموية الدولية، وتبني برامج تطوير وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، داعيا “ممثلي القطاع الخاص، الى ايلاء هذا المجلس اهتماما خاصا، واعتباره الاولوية الاولى ضمن اهتماماتهم، لانه يمثل النافذة الاهم، لتحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع العام”.

وشهد الاجتماع، الذي حضره وكيلا وزارة التخطيط، ومدير عام السياسات الاقتصادية والمالية في الوزارة، مناقشة آلية عمل المجلس المؤقت لتطوير القطاع الخاص، فيما قدم ممثلو الاتحادات والمنظمات عددا من الاوراق، والافكار والمقترحات المتعلقة بعمل هذا المجلس، كما ناقش الاجتماع، الجوانب المالية للمجلس.

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