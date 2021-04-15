آخر احصائية لموقف الاحزاب و التحالفات السياسية المسجلة والمصادق عليها

2021/04/15 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر احصائية لموقف الاحزاب و التحالفات السياسية المسجلة و المصادق عليها والتي اصدرتها دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية يوم الخميس 15 /4 /2021

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