امرأة تطلق النار على نفسها من سلاح شقيقها بمنزله في ديالى

2021/04/15 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الخميس (15 نيسان 2021)، بانتحار امرأة داخل منزل أخيها في قضاء بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امرأة أقدمت على الانتحار بواسطة سلاح شقيقها داخل منزله في أطراف قضاء بعقوبة".

وأضاف، أن "شقيق المرأة يعمل منتسباً في القوات الأمنية، وقد أطلقت النار على نفسها دون معرفة دوافع الانتحار".

وشهدت ديالى خلال العام الجاري نحو 10 حالات انتحار بينها ثلاث حالات لعناصر امنية، لأسباب متعددة ابرزها مشاكل عائلية أو أمراض نفسية.

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